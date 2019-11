VÍDEO Topada entre Barrientos i Torra per negar-se a respondre al partit «franquista» Vox

▶️ Picabaralla entre el jutge i el president de la Generalitat, Quim Torra, després que s'hagi negat a contestar a les preguntes de Vox, que fa d'acusació particular.



Segueix la declaració en directe ➡️ https://t.co/l7trJyt5YL pic.twitter.com/RpRin3Mj02 — btv notícies (@btvnoticies) November 18, 2019

"No contestaré les preguntes de l'acusació popular. Vox és un partit franquista". Aquestes han estat les primeres paraules que ha pronunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, en el judici al TSJC. Aquesta afirmació, i la immediata resposta del president del tribunal, ha estat el motiu de la primera topada amb Jesús María Barrientos.Mentre Torra exposava que "aquest país" ha patit 40 anys de dictadura franquista i que, per aquest motiu, no podia acceptar les preguntes del partit ultra, el president del TSJC l'ha interromput per advertir-lo que no permetria "aquest tipus de desqualificacions".El cap de l'executiu ha replicat que anomenar "partit franquista" a Vox no és una desqualificació. "Considera si ho és o no és competència d'aquest tribunal", ha sentenciat Barrientos, que ha combinat el català i el castellà en el seu intercanvi amb Torra.

