Arrimadas es postula per liderar Ciutadans

La portaveu de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, s'ha postulat aquest dilluns a prendre el relleu d'Albert Rivera com a líder del partit després de la dimissió del que va ser cap de llista de la formació a les eleccions del 10-N per la patacada electoral del partit , en passar de 57 a 10 escons.En una entrevista a Antena 3, Arrimadas ha afirmat que té "la valentia" i la "força" necessàries "per estar a l'alçada de les circumstàncies" i "assumir el repte en una situació difícil". A més,. s'ha mostrat convençuda que serà elegida al Congrés Extraordinari de la formació. "Estic aquí amb els companys i aixecarem el partit", perquè "hi ha molts espanyols que estan desitjant tornar a Ciutadans".La dirigent de Cs ha afirmat que creu que té el suport "no sé si unànime, però majoritari" dels militants de la formació, però ha afirmat que el partit ha de "complir uns terminis" i que celebrarà unes eleccions primàries. "En situacions difícils és quan cal fer un pas endavant", ha subratllat.Arrimadas també ha justificat l'aposta de Rivera per no pactar amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que al seu entendre les dues vegades que es va reunir amb el líder de Cs "demanava una rendició". En tot cas, la portaveu de Ciutadans ha atribuït la debacle electoral al fet que el partit no ha sabut explicar "que Pedro Sánchez no contemplava un acord amb cap altre partit que no fos Podem".

