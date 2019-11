El SEPC afirma que les «amenaces» dels centres educatius no els «pararan»

En una roda de premsa convocada aquest dilluns, el SEPC ha valorat la situació actual "d'excepcionalitat" i ha plantejat l'aposta per aquestes setmanes. Després de decidir desconvocar la vaga indefinida a universitats iniciada el passat 29 d'octubre , el SEPC ha enviat un missatge clar: "les amenaces de les direccions dels instituts i universitats no ens aturaran" i tornaran als centres educatius per fer que no quedin “aïllats del context d'excepcionalitat que es viu”.La portaveu del SEPC, Bel Oliver, ha recordat que els estudiants han sortit al carrer per "exigir la llibertat de totes les preses polítiques i per lluitar pel futur de la nostra generació". A més, ha volgut denunciar "els abusos policials, tant espanyols com catalans i francesos" durant les protestes d'aquests dies.Des dels centres educatius continuaran reivindicant “una educació digna, la condemna de la repressió i l'oposició als retrocessos en serveis públics com els que planteja la coneguda com a Llei Aragonès”.Després de cinc setmanes de mobilitzacions on el moviment estudiantil i juvenil han tingut un paper rellevant, amb aquest canvi de cicle de mobilitzacions el SEPC vol fer que la coneguda com a “Revolta Popular” s'estengui arreu del Principat i que els centres educatius siguin un dels "orígens d'aquestes reivindicacions".Durant aquest mes s'han organitzat mobilitzacions "espontànies", que des del SEPC han definit com a "positives per crear aquest ambient caòtic i de desafiament", però creuen que, d'aquesta espontaneïtat, "ha de sortir l'organització per traslladar la ràbia i la frustració als centres educatius que no hi ha normalitat i que no estem en un estat suposadament democràtic".La portaveu del sindicat ha volgut deixar clar que seguiran treballant i que "cada vegada som més". "Desbordem-los fins que siguem totes lliures", ha reivindicat.Oliver ha reconegut que la vaga indefinida no ha tingut un seguiment constant, però, tot i això, valoren la convocatòria positivament perquè els ha permès aconseguir "una sèrie de demandes" que entenen que, sense això, no ho haguessin "assolit", com l'avaluació única i la suspensió de les pràctiques avaluables de la primera setmana de les protestes.A més de la vaga estudiantil, el sindicat va convocar vaga de dos dies als instituts de Catalunya. El plantejament que feien d'aquesta vaga era permetre als estudiants que poguessin sumar-se a les mobilitzacions que es van iniciar amb el Tsunami Democràtic el 14 d'octubre.

