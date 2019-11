Torra al jutge, en 10 frases: «La JEC s'ha inventat una manera de tramitar el cas»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declarat davant del jutge acusat d'un delicte de desobediència per no haver retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat. La petició de la defensa del president de suspendre el judici per, entre d'altres, manca d'imparcialitat del tribunal no ha estat atesa pels tres magistrats de la sala del TSJC i de declaració de Torra ha començat poc abans de les onze del matí. El president ha rebutjat respondre la Fiscalia i Vox.Us resumim la declaració del president en deu frases:1. "La Junta Electoral Central no està per sobre del president de la Generalitat".2. "La justícia, a vegades corre molt i a vegades, molt poc".3. "La JEC va inventar-se una manera de tramitar el cas i un sistema de recursos".4. "La JEC va prevaricar, l'objectiu era portar-me avui aquí".5. "Tinc el deure de defensar els drets i les llibertats dels ciutadans. No ordenaré mai retirar un llaç o una estelada, o qualsevol altre símbol, que consideri que ha de lluir al seu edifici".6. "Són presos polítics, encara que hi hagi gent que s'aixequi i marxi de la sala quan se'n parla".7. "La judicialització de la política ens repugna. Som gent demòcrata que volen decidir les coses democràticament. Això és un consens transversal".8. "No se'ns pot obligar a no recordar la gent que més ha patit per permetre a la gent votar en un referèndum".9. "Com a seu del govern, al Palau de la Generalitat era important expressar el desig majoritari de la societat catalana de llibertat dels presos polítics i exiliats".10. "Sí, vaig desobeir l'ordre de la JEC perquè era una ordre il·legal".Es tracta de la primera vegada que es jutja un president de la Generalitat en actiu. El seu predecessor, Carles Puigdemont, va marxar a l'exili el 29 d'octubre del 2017, dos dies després de la declaració d'independència, i afronta de nou un procés d'extradició a Bèlgica encetat arran de la sentència del Tribunal Suprem. La vista oral de Puigdemont està programada pel 16 de desembre, i també inclourà els caos de Toni Comín i Lluís Puig. De moment, tots tres estan en llibertat i sense mesures cautelars.En el cas d'Artur Mas, haver impulsat el 9-N el va dur al banc dels acusats juntament amb Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern, i Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament. L'expresident de la Generalitat va ser condemnat a dos anys d'inhabilitació , confirmats pel Tribunal Suprem, que conclouen el febrer de l'any vinent. Francesc Homs, exconseller de la Presidència, va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació per aquest organisme en una sala que va presidir Manuel Marchena, encarregat de dictar la sentència per sedició contra els dirigents que van liderar l'1-O.En el cas de Mas, la causa va descartar la malversació de fons públics, però el Tribunal de Comptes va acabar condemnant una quinzena d'alts càrrecs a pagar una multa de 5,8 milions d'euros per l'organització de la jornada de participació. La quantitat es va acabar sufragant gràcies a les aportacions de la caixa de solidaritat . La mateixa que va servir, en el seu moment, per pagar les fiances dels presos polítics quan van ser momentàniament posats en llibertat a finals del 2017.

