El Tsunami Democràtic planta cara a Marlaska

Tsunami Democràtic s'ha dirigit al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, per advertir-lo que "cap detenció que pugui ordenar" podrà "acabar" amb el Tsunami. En una entrevista al programa 30 minuts de TV3, dos representants del moviment –d'esquena i amb la veu doblada- han avisat que el Tsunami "són moltíssims milers de persones" i s'han mostrat sorpresos que el govern espanyol "encara no ho hagi entès"."El Tsunami acabarà quan dos milions de persones a Catalunya tinguin el dret que la seva proposta política pugui ser parlada, dialogada i, si la ciutadania vol, aplicada", han argumentat.D'altra banda, també han demanat a les altres organitzacions independentistes que "no aprofitin el rigor i legitimitat" de Tsunami per fer les seves pròpies "subaccions" perquè "pot ser un pèl perillós" pel propi desenvolupament de les de Tsunami. "Que cadascú tiri endavant les seves accions en les seves accions", han remarcat. A més, han explicat que les seves convocatòries "tenen el punt posat en el món" i busquen una resposta exterior, alhora que han defensat que les seves crides tenen uns objectius, un principi i un final.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor