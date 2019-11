EN DIRECTE El judici a Torra per desobediència

12:05 Els comuns també critiquen el judici contra Torra: "Han de ser les urnes qui tregui i posi presidents i no la justícia". Joan Mena defensa un govern progressista a Espanya que "dialogui" amb Catalunya i "fugi de la judicialització de la política".

11:58 La vista se suspèn fins a les 13 hores. Abans el fiscal Francisco Bañeres ha anunciat que el Ministeri Públic renuncia a la resta d'agents de la policia espanyola que havien de declarar com a testimonis. Després del recés per dinar declararan com a testimonis el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa; i la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera. Informen Bernat Surroca i Oriol March.

11:57 L'agent 126618 afirma que se'ls va encarregar que miressin "què hi havia a les façanes, fos el que fos".

11:51 L'agent 125108 de la policia espanyola afirma que no sap quin dia es van posar les pancartes: "Quan jo hi vaig anar, les pancartes hi eren". Informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:46 Al judici al president Torra ara declaren nou agents de policia a qui se'ls va encarregar comprovar i fotografiar si hi havia simbologia a les façanes dels edificis del Palau de la Generalitat i del Departament d'Interior; informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:41 L'agent 89974 de la policia espanyola, a preguntes de Gonzalo Boye: "No vaig preguntar quan s'havien posat els llaços grocs".

11:34 Torra admet que va desobeir l'ordre de la Junta Electoral perquè era «il·legal». El president de la Generalitat topa amb el magistrat Barrientos després d'haver qualificat Vox de partit franquista i constata l'existència d'un "conflicte polític" davant del tribunal. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:26 El president Torra: "Sí, vaig desobeir, però era impossible obeir una ordre il·legal. Vaig complir el meu deure com a president de la Generalitat, defensar els drets i les llibertats dels meus conciutadans", informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:25 El president Torra s'explica davant el tribunal: "Dir 'presos polítics' és una manera d'expressar-se, i l'usen partits independentistes i d'altres que no ho són".

11:24 Torra sosté que existeix "un gran consens social que la judicialització de la política" no és una cosa que "agradi" als catalans, sinó que els "repugna". Informen des del TSJC Oriol March i Bernat Surroca.

11:17 L'advocat del president, Gonzalo Boye, li pregunta per què va penjar la pancarta, i Quim Torra respon: "Era important que a la seu del Govern s'expressés el desig majoritari de la societat catalana". Informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:16 Quim Torra: "La JEC vol situar el president de la Generalitat en una disjuntiva molt clara: fer-li obeir un acte il·legal o fer-lo prevaricar"; informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:04 Torra explica a preguntes de la defensa que va impugnar els escrits de la Junta Electoral Central que l'instaven a retirar la pancarta. "Em sorprèn que se celebri aquest judici quan aquest procés encara no ha acabat", lamenta. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

11:03 L'advocat de Torra, Gonzalo Boye, ha reclamat al president de la sala, Jesús María Barrientos, que denomini "molt honorable" al president. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

10:59 El president Torra es nega a respondre a les preguntes de l'acusació particular de Vox: "És un partit franquista". Barrientos no li permet qualificar així el partit ultra.

10:57 El tribunal rebutja la petició de la defensa de recusar el magistrat Joaquín Elías, i accepta la petició de preservar la imatge dels policies en la retransmissió del judici. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

10:11 El president del Parlament, Roger Torrent, veu amb "tristesa" com es "persegueix" el president de la Generalitat, Quim Torra, i ho considera una "imatge de la derrota de la política de l'Estat". En una entrevista a Ser Catalunya, Torrent ha expressat la seva "solidaritat i respecte" cap al president de la Generalitat i ha lamentat que es "persegueixi la llibertat d'expressió" i ha afegit que això també està passant a la cambra catalana.

L'exconseller d'Interior Quim Forn ha volgut expressar el seu suport al president de la Generalitat pel judici. "Un nou dia carregat d'infàmia, un nou atac a Catalunya", ha resumit Forn a través de Twitter, on ha agraït al president la seva "defensa de la llibertat d'expressió i la denúncia de l'existència de presos polítics i exiliats".

10:02 La defensa de Torra sol·licita la nul·litat de l'escrit d'acusació de Vox. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

09:56 "És tan evident la percepció que el meu client serà condemnat que hi ha hagut rius de tinta sobre la situació política quan sigui inhabilitat", lamenta Isabel Elbal, lletrada de la defensa de Torra, que considera que "ja s'ha vulnerat la presumpció d'innocència". Informen Oriol March i Bernat Surroca.

09:56 La representant de la defensa de Torra, al tribunal: "Tenen una oportunitat històrica de salvar el sistema democràtic". Informen Oriol March i Bernat Surroca.

09:42 "Entenem que la sala està contaminada i que els magistrats que van participar en l'admissió a tràmit de la querella no haurien d'estar asseguts en aquest tribunal", argumenta l'advocada Isabel Elbal, que representa la defensa de Torra. Informen Oriol March i Bernat Surroca.

09:41 La defensa de Torra mira d'evidenciar la manca de neutralitat del tribunal que jutja el president de la Generalitat; informen des del TSJC Bernat Surroca i Oriol March.

09:34 La defensa de Torra reclama la suspensió del judici per desobediència. Isabel Elbal, advocada del president, reclama que es paralitzi el procediment fins que puguin testificar els membres de la Junta Electoral Central. Informen Bernat Surroca i Oriol March.

09:32 La defensa de Torra demana suspendre el judici fins que citin la Junta Electoral Central; informen Oriol March i Bernat Surroca des del TSJC.

09:29 Les acusacions demanen que no s'emetin imatges dels testimonis policials. Informa Oriol March.

09:26 El líder del PDeCAT, David Bonvehí, assegura que seria un "escàndol" que s'inhabilités Torra i assegura que els vots a Madrid per a la investidura "no són a canvi de res" i estan "lluny" per situacions com la d'avui. Informa Sara González.

09:25 El diputat de la CUP Carles Riera sosté que "la democràcia de l'estat espanyol cau en picat i està a nivell de mínims" en ple govern del PSOE. Defensa que la desobediència civil i la institucional "són el millor camí per posar en escac l'Estat". Informa Sara González.

09:13 El president del tribunal, Jesús María Barrientos, llegeix les penes que sol·liciten per al president de la Generalitat, Quim Torra, la Fiscalia i l'acusació popular que representa Vox. El Ministeri Públic demana un any i vuit mesos d'inhabilitació, més una multa de 30.000 euros.

09:12 "Fins quan la repressió? No ens volem acostumar a les escenes de veure com dirigents com el president puja les escales dels tribunals", ha denunciat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, que pregunta "quin grau de vergonya" està disposat a aguantar l'estat espanyol. Informa Sara González.

09:06 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, denuncia que l'estat espanyol "prefereix la repressió que la via de la negociació i el diàleg" i sosté que Torra només ha defensat la llibertat d'expressió. Informa Sara González.

09:05 El vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, lamenta que l'estat espanyol "confongui el respecte a la llei pel vassallatge". Assegura que "era un deure" de Torra denunciar la vulneració dels drets humans mantenint la pancarta amb el llaç groc i que és una "vergonya que s'intenti transformar en delicte". Informa Sara González.

09:02 La portaveu del Govern, Meritxell Budó, titlla de "vergonya" que l'estat espanyol segueixi intentant resoldre a través dels tribunals el que és un conflicte polític. Recorda que tant Mas com Torra han estat jutjats per "posar les urnes o defensar la llibertat d'expressió". Informa Sara González.

VÍDEO Així ha estat l'arribada del president de la Generalitat, Quim Torra, al TSJC. A fora, ho ha seguit Sara González. A dins del tribunal, per seguir-ho minut a minut, ja hi són Bernat Surroca i Oriol March.

08:57 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha lamentat que aquest sigui "un episodi més per tractar per la via penal el que és un conflicte polític". Afirma que no contemplen cap resposta del tribunal que no sigui l'absolució. Informa Sara González.

Entre els que han acompanyat el president Quim Torra hi ha la seva dona, Carola Miró; l'expresident Artur Mas i l'expresident del Parlament Joan Rigol.

08:51 El president Torra ha entrat ja al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Abans de travessar la porta, ha rebut l'escalf de dirigents independentistes. Informa Sara González.

Dirigents de JxCat, ERC i la CUP acompanyen Quim Torra fins a les portes del tribunal. Entre ells, el president del Parlament, Roger Torrent.



08:44

08:38 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ja és al TSJC. A partir de les nou del matí comença el judici contra ell per un delicte de desobediència. NacióDigital ho segueix en directe des del passeig de Lluís Companys.

08:35 "Tots som Torra! Tots som Torra!", criden les persones mobilitzades quan falta menys de mitja hora pel judici. El president encara no ha arribat. Informa Sara González.

Els manifestants coregen el nom de Gonzalo Boye. Ell, des de dalt de l'escala del TSJC, els respon amb el polze de la mà dreta amunt.

El passadís pel qual entrarà el president Quim Torra al TSJC. "No és justícia, és venjança", criden els manifestants.

Convocades per ANC i Òmnium, desenes de persones es concentren a les portes del TSJC. Canten i llancen proclames.

La coral El Poble que Canta amenitza l'espera del president de la Generalitat, Quim Torra.

08:15 Qui és qui en el judici contra Torra? Bernat Surroca detalla totes les cares que es veuran al tribunal, presidit pel màxim dirigent del TSJC, Jesús María Barrientos.



08:11 El judici a Torra posa en risc el seu futur i la continuïtat de la legislatura. El president s'hi juga una condemna per inhabilitació per no haver despenjat la pancarta del llaç groc quan li ho ordenava la Junta Electoral. Ho explica Oriol March.

Desenes de persones es concentren a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport al president Quim Torra.