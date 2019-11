Peñafiel: «Amb el que ha follat Joan Carles és un miracle que no hagi omplert Espanya de bastards»

El veterà i polèmic periodista expert en la monarquia espanyola, Jaime Peñafiel, ha tornat a ser el protagonista de diverses polèmiques sonades gràcies a declaracions seves sobre el rei emèrit Joan Carles I. En una entrevista al diari El Mundo per a promocionar el seu nou llibre sobre anècdotes, històries i detalls escabrosos després de dècades de feina, ha destacat la vida sexual de l'anterior monarca espanyol."És que, anem a veure, Joan Carles no ha tingut fills il·legítims, això t'ho puc assegurar. Va ser per pura sort però és així. Amb el follador que ha estat Juan Carles és un miracle que no hi hagi omplert Espanya de bastards. Però és així", assenyala a l'entrevista. El periodista explica que gràcies a "la duresa" del general Martínez Campos, no es va lamentar cap fill il·legítim del rei espanyol.Peñafiel aborda altres temes escabrosos, com diversos i suposats moments delictius de membres de la monarquia espanyola, amb el mateix Juan Carles com a protagonista. Explica suposades relacions amoroses, infidelitats, moments de tensió amb diverses branques religioses d'Espanya com l'Opus Dei, altres discussions amb militars d'alt rang o la mala relació del periodista amb Letícia Ortiz, la reina consort de Felip VI.

