Àlex Márquez serà company d'equip del seu germà Marc al mundial de MotoGP

La retirada de Jorge Lorenzo, que va anunciar el passat dijous , obria la possibilitat que el petit dels Márquez, formés dupla amb el seu germà gran, Marc Márquez. Des d'aleshores, tot han estat especulacions i aquest diumenge el Tot Gira de Catalunya Ràdio ho ha avançat: Àlex Màrquez serà el company a Honda la temporada vinent.El periodista de l'emissora pública, Damià Aguilar, ha detallat que l'acord "està fet" i es farà oficial aquest dilluns, no ho han fet aquest diumenge "per no enterbolir aquest fi de festa", amb les victòries al Mundial de Moto2 d'Àlex i també el de constructors, a més del títol d'en Marc.Ha concretat que el contracte serà per un any. Així, els germans Márquez seran el binomi de la firma japonesa per a la propera temporada.

