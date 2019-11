Jorge Lorenzo s'acomiada de la MotoGP i Márquez tanca el Mundial amb un altre triomf

El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) s'ha emportat aquest diumenge la victòria, dotzena de la temporada, en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, un resultat que amb els punts de Jorge Lorenzo, que s'acomiadava del Mundial, atorgaven al Repsol Honda el títol per equips i la consecució de la 'Triple Corona'.

Tota l'activitat en el Circuit Ricardo Tormo quedava eclipsada per l'emoció de Lorenzo, que buscava la millor manera d'acomiadar-se del campionat. "Em passen moltes emocions pel cap. Estic nerviós, molt nerviós", va assenyalar el balear a DAZN abans de començar. Encara que no se'l va veure còmode sobre la moto, el cinc vegades campió del món va poder contribuir amb tres punts al fet que el Repsol Honda guanyés el títol d'equips.

Va acabar tretzè, però tot Xest va acomiadar dempeus el gran campió, que va cremar roda per última vegada. "No m'ha defraudat perquè com a persona és un 10. Els resultats no l'han acompanyat, però és un home molt honest i molt generós. Passarà a la història com a un gran campió", va assenyalar emocionat el 'Team Manager' del Repsol Honda, Alberto Puig.

L'emoció al box per l'acomiadament del mallorquí es va barrejar amb l'alegria d'un nou triomf de Márquez, que va liderar un podi en el qual el van acompanyar el francès Fabio Quartararo (Yamaha), segon en la carrera i cinquè en el Mundial, i l'australià Jack Miller (Ducati).

En la general, el de Cervera va augmentar a 420 el seu rècord de punts, i ha acabat a la classificació per davant de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), quart aquest diumenge i segon al Mundial (269), i de Maverick Viñales (Yamaha), a qui la seva sisena plaça a Xest li va ser suficient per aconseguir el podi mundialista (211).

La sort va somriure l'equip oficial Honda ja al principi de carrera, en gran manera per la caiguda en la corba 6 d'un Danilo Petrucci (Ducati) quan faltaven 13 voltes, que unida a la primera plaça momentània de Márquez els hi atorgava el títol.

Alhora, el francès Johann Zarco (Honda) també queia a terra poc després en el mateix punt, i l'afició contenia la respiració quan la moto d'Iker Lecuona (KTM) l'atropellava i feia una voltereta a l'aire; no obstant això, des del seu equip anunciaven que només tenia problemes en el turmell i que l'incident va ser menys greu del que semblava.

Abans, quan només s'havien disputat sis voltes, el de Cervera havia superat el 'poleman' de dissabte, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), només uns girs després de baixar el rècord de la pista (1:31.116) que havia establert el 2016 el seu company Lorenzo.

Una altra vegada, el pilot català va certificar la seva dotzena victòria i la 'Triple Corona' per a Honda -pilot, constructors i equips-. A més, Àlex Rins (Suzuki) va acabar cinquè, Aleix (Aprilia) i Pol Espargaró (KTM) van ser novè i desè respectivament i Tito Rabat (Ducati) va acabar onzè.

