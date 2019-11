​Cs demana eliminar l'ús del terme «ventres de lloguer», defensat pel feminisme

El grup de Ciutadans a les Corts valencianes ha sol·licitat que les administracions públiques del País Valencià eliminin l'ús de terminologia "ventre de lloguer", que ells consideren discriminatòria en referir-se i tractar informació sobre la gestació subrogada, segons informa el Diari la Veu . El diputat Jesús Salmerón insta a fer "un esforç necessari per a impulsar el canvi de terminologia i evitar que la llengua generi odi i discriminació tant cap a aquelles famílies que han optat per aquest mètode com cap a les mateixes mares gestants".En una proposició no de llei (PNL), el parlamentari planteja que, en totes les comunicacions de la Generalitat o en els fòrums, cursos, debats i articles en els quals aparegui el logo de la institució s'utilitzin els termes "gestació subrogada, gestació per substitució o maternitat subrogada, però mai altres com ventres o mares de lloguer –terme emprat i defensat pel feminisme–, perquè aquests últims provoquen rebuig i menyspreu a aquestes famílies"."De la mateixa manera que fa anys es van abandonar termes com 'bebés proveta' per a parlar de tècniques de reproducció assistida, perquè es va entendre que generaven discriminació i eren ofensius, la gestació subrogada és una realitat social a Espanya com a opció per a moltes persones que volen formar una família i que han de ser tractades amb respecte", considera Salmerón, tot i que aquesta és una pràctica prohibida a l'Estat i des del feminisme es considera violència masclista."Els canvis en la llengua van molt lligats a l'assoliment de grans transformacions socials", ha afegit el parlamentari després d'insistir en el "foment de la tolerància i la inclusió de l'àmplia diversitat familiar que existeix a la Comunitat Valenciana". A més, a través de la iniciativa ha proposat també "que des del Consell es desenvolupen protocols de tolerància en el sistema educatiu, per a evitar des de l'edat primerenca la discriminació als xiquets nascuts per gestació subrogada".

