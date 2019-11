VÍDEO Mor la veu de Connery, Douglas i el JR de «Dallas»: aquests són els seus millors moments de doblatge

Els dobladors de “Dallas” Arseni Corsellas i Roser Cavallé es van prestar, al final de l’entrevista al programa "Temps era temps", a fer una demostració de la seva feina de doblatge pic.twitter.com/OOHeUqzb5R — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 2, 2019

#Taldiacomavui del 1992, TV3 emetia l’últim capítol de la sèrie nord-americana “Dallas”. Ho aprofitem per recuperar una entrevista d’Àngel Casas als dobladors dels personatges de JR i Sue Ellen, Arseni Corsellas i Roser Cavallé, en el programa “Temps era temps” l’any 2000 pic.twitter.com/ZXrKW2BWAB — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 2, 2019

L'actor de doblatge Arseni Corsellas ha mort als 86 anys, segons ha confirmat el sindicat d'artistes de doblatge de Madrid en una piulada a Twitter.Nascut a Figueres el 1933, ha posat la veu en castellà i català a actors de renom com Jack Nicholson, Kirk Douglas, Sean Connery, Burt Lancaster, Rock Hudson, Richard Burton o Nick Nole, entre d'altres, en desenes de pel·lícules i espots publicitaris des dels anys 60. Entre d'altres distincions, Corsellas va rebre l'Atril d'Or de la mà d'Alfredo Landa.A Catalunya era altament reconegut per molts dels seus doblatges en català en la traducció de moltes sèries, pel·lícules i altres produccions per a TV3. Un dels seus papers més destacats per la societat catalana és el de JR a la sèrie Dallas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor