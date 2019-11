Pla Europa, el compromís europeista de Catalunya

El Pla Europa es va posar en marxa ara fa un any amb la voluntat d’afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa, i apropar la ciutadania al projecte europeu. Després d’un procés participatiu obert a la societat civil perquè hi fes les seves aportacions, ara s’aprova el Llibre blanc del Pla Europa , que va ser presentat la setmana passada al Palau de la Generalitat. El Pla Europa és l’expressió del compromís europeista de Catalunya.El Pla parteix d’una visió indiscutiblement europeista, oberta al món, i alhora propera als ciutadans i defineix Europa com l’espai natural de veïnatge, geogràfic i cultural, de Catalunya. Parteix de la base que totes les decisions i polítiques de la Unió Europea tenen conseqüències, directes o indirectes, sobre la ciutadania de Catalunya.La idea principal és que les decisions a Europa no s’han de prendre només des dels governs, sinó que Europa és la seva gent, i per tant és la ciutadania qui ha de poder decidir.“La clau de volta per enfilar el futur és encaixar la Unió Europea que som amb la Unió que volem. Ens trobem en una cruïlla plena d’escenaris incerts on cal integrar la pluralitat enriquidora del mosaic europeu malgrat l’epopeia del Brexit, els reptes de la gestió migratòria, l’estancament econòmic i la pèrdua d’influència de la Unió en el mapa mundial”, afirma el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, en el pròleg del Llibre blanc.

Presentació del Llibre blanc del Pla Europa. Foto: Departament d'Acció Exterior

El Llibre blanc és el resultat de les aportacions del Govern de la Generalitat i de la societat civil, que fa del Pla Europa un pla de país. Es fonamenta en cinc posicionaments principals: una Europa més democràtica; una Europa de les persones; amb un pressupost suficient per fer front als reptes que cap estat pot resoldre aïlladament; amb una aposta decidida pel veïnatge mediterrani i solidari; i una Europa que promogui els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.Per fer una Europa més democràtica, es proposa reforçar la unió política, econòmica i monetària, dotant la Unió de més instruments per fer front a les crisis i millorar-ne el control democràtic; i reforçar la governança multinivell en la construcció europea.Per a l’Europa de les persones, el Pla recull enfortir la dimensió social de la Unió Europea dotant el pilar social de major pressupost i de legislació vinculant.El Pla Europa es posiciona també sobre el pressupost de la Unió Europea que s’aplicarà en el període 2021-2027, i planteja l’adopció d’un marc financer que faci front als reptes europeus i globals, i que enforteixi la cohesió social, econòmica i territorial a la Unió Europea per tal de reduir les desigualtats.Renovar la política de veïnatge, refermant el valor central de la Mediterrània i adoptant un model solidari és l’objectiu principal del Govern en aquest àmbit, d’acord amb l’Estratègia Mediterrània i amb el Grup de Treball Interdepartamental de Ports segurs.En el marc de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, el Pla vol encarar les polítiques i accions de la Unió Europea perquè ajudin a assolir els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, d’acord amb el Pla Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya aprovat pel Govern.Amb l’aprovació del Pla Europa, el Govern aposta per una Europa que prioritzi el benestar dels ciutadans i els acosti les decisions polítiques, una Europa més equilibrada i descentralitzada, i on el principi de subsidiarietat s’apliqui de forma més efectiva.

