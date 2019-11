Els dos escaladors de la Torre Glòries de Barcelona feia cinc anys que s'ho preparaven

Les dues persones que aquest dissabte al migdia van pujar fins al capdamunt de la Torre Glòries -anteroirment coneguda com a Torre Agbar- de Barcelona han explicat que feia cinc anys que preparaven l'acció. Així ho han afirmat a RAC 1 , que ha aconseguit parlar amb Nico Matieux i Leo Urban, dos escaladors amb una canal a Youtube d'aquesta temàtica.Urban ha precisat que "és una estructura molt potent i forta, però també té aquesta part de fragilitat que són els vidres". Ha admès que "ens va donar confiança" quan van veure que Alain Robert t repava per l'edifici barceloní , cosa que ha fet diverses vegades.Han comentat que han dut a terme d'altres fites semblants, com ara a la Torre Eiffel, a París. Han defensat que han cooperat amb la policia en tot moment a la capital catalana. Precisament, els Mossos d'Esquadra han assegurat que ambdós s'exposen a una sanció administrativa.

