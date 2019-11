​Una gran manifestació recorre el centre de Barcelona contra la «llei Aragonès»

Capçalera de la manifestació Foto: Europa Press

Unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge al migdia contra el Projecte de llei de contractes de serveis a les persones que prepara la Generalitat ("llei Aragonès") en considerar que "privatitza serveis públics", externalitzant la seva gestió cap a empreses privades no sotmeses a escrutini públic.Així ho ha declarat a premsa la portaveu de la plataforma que ha convocat la marxa, Aturem la Llei Aragonès, Elga Rovira, que ha afirmat que el projecte de llei genera alarma social en afectar més de 250 serveis públics i convertir persones en "clients".La manifestació ha començat a les 12.15 hores davant la Conselleria d'Economia, en la confluència de la Gran Via amb la Rambla de Catalunya, amb la pancarta "Aturem la Llei Aragonès' en primera línia", i la pancarta "S'estan venent el país. Els serveis públics no són un negoci", en segona.Una gran manifestació ha recorregut aquest diumenge al migdia el centre de Barcelona per exigir l’aturada de la Llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com a "llei Aragonès". Unes 2.500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, han rebutjat pels carrers de la ciutat la llei perquè “pretén convertir l’educació, la formació superior, la sanitat i els serveis socials en mercaderies amb les quals fer negoci”. Així ho han expressat al final del recorregut, a la plaça Sant Jaume, amb la lectura d’un manifest unitari per part de representants dels diferents sectors i entitats integrants de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès.El manifest llegit exigeix també a ERC i tots els grups parlamentaris que donen suport a la llei que “aturin el setge contra els serveis públics catalans”. “Avui hem vingut a dir ben alt que no farem ni una passa enrere davant dels atacs contra l’educació, la sanitat i els serveis socials”, han expressat.Segons els manifestants la llei, que encara no ha estat aprovada, obre la porta a que les empreses privades “posin un peu” a la sanitat o l’educació pública.“Entenem la llei Aragonès com un nou intent de privatització dels serveis de la salut i sanitaris, uns serveis que garanteixen drets fonamentals i que, per tant, han d’estar garantits per l’Estat”, han reclamat al final del recorregut els convocants.Durant la mobilització, els clams més escoltats han estat “On és, on és el Pere Aragonès?” o “Privada no, pública si”.L’acció d’aquest diumenge s’emmarca dins d’una campanya de mobilització que la plataforma, formada per prop de 100 col·lectius, entitats i moviments contraris a l’aprovació d’aquesta llei, està impulsant els darrers mesos i que ha intensificat aquesta setmana.En declaracions a la premsa davant la conselleria d’Economia, punt de partida de la mobilització, les portaveus de la plataforma Mar Ampurdanès i Elva Tenorio han reclamat “blindar” els serveis públics davant cap possible “privatització”.Segons Ampurdanès, la llei afectaria serveis com l’educació especial, el servei de menjadors, les hores de tutories o, en el cas de la sanitat, serveis com ginecologia o diàlisi.“És alarma social, defensa de drets, per això ens hem unit”, ha afegit Elva Tenorio, que ha argumentat que la llei Aragonès representa un “canvi de model” que implica “mercantilitzar” la vida de les persones. “Per això volem blindar els serveis socials, la sanitat i l’educació”, ha conclòs.Per altra banda, Ampurdanès ha explicat que la plataforma segueix sense cap resposta per part del Govern i té previst continuar amb xerrades arreu del territori i interpel·lant ERC perquè s’involucri.

