Ataquen el local de l'Espai LGTBI de Girona

DENUNCIEM GREU ATAC a ESPAI LGTBI GIRONA.

Sobre 23h de dissabte 16 de novembre @espailgtbigi ha patit un greu atac. L'odi i LGTBIfòbia d'aquesta agressió no pot quedar impune. L'@OCL_H hem denunciat fets a l'empara llei 11/2014 a @govern @sindicdegreuges. A disposició companyes pic.twitter.com/D6KBUhRluv — Observatori contra l'Homofòbia (@OCL_H) November 17, 2019

Molt insoportable la impunitat amb la que actuen grups de joves amb atacs carregats d'odi i LGTBIfòbia i amb una càrrega feixista molt terrible i alarmant. Fets com l'atac a l' @espailgtbigi han de ser perseguits i investigats per @mossos i @govern fins últimes consequències. pic.twitter.com/RPKtBWsxup — eugeni rodriguezLGTB (@eugenirodriguez) November 17, 2019

Condemna absoluta davant aquest atac, que menysté els nostres valors. Girona sempre exercirà la defensa radical dels drets i les llibertats de tothom. La Policia està activada i demanem col.laboració ciutadana per perseguir als culpables. Tot el suport @espailgtbigi #lgtbifobic https://t.co/7HgACCvwSQ — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) November 17, 2019

El local de l'Espai LGTBI de Girona ha estat atacat la nit d'aquest dissabte. Concretament, la porta, de vidre i amb els colors de l'arc de Sant Martí, ha estat destrossada. En una piulada, l'entitat ha advertit que "no farem cap pas enrere", a la vegada que han reclamat que "aquesta agressió no pot quedar impune".Des de l'Observatori contra l'Homofòbia, a través d'una piulada, s'ha qualificat de "greu" aquest incident i ha informat que ha presentat la pertinent denúncia, "emparats per la llei 11/2014", en referència a la normativa per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.Una altra de les reaccions, mitjançant les xarxes socials, ha estat la de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas que ha fet una "condemna absoluta" i ha garantit que la policia està "activada i demanem col·laboració ciutadana per perseguir als culpables".

