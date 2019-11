​VÍDEO Detenen quatre persones per robar minerals d’una pedrera de Sant Cugat

Detenim 4 persones per extreure minerals d'una pedrera de St Cugat del Vallès catalogada per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat com espai amb elements geològics d'especial interès, pel seu valor científic i docenthttps://t.co/IuuyG7jLJz pic.twitter.com/OnIf4LVhHE — Mossos (@mossos) November 17, 2019

Els Mossos d’Esquadra ha detingut quatre persones, entre 31 i 44 anys, acusats de ser els presumptes autors d’un delicte de robatori amb força, per robar minerals de la pedrera Berta de Sant Cugat del Vallès, que està catalogada per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat com un espai amb elements geològics d’especial interès, pel seu valor científic i docent.La policia va engegar la investigació el passat mes de setembre, quan va tenir coneixement que s’estava extraient minerals sense autorització de la pedrera, que és una propietat privada sense activitat i tancada al públic. A més, així està senyalitzat, compta amb els accessos tancats i vigilància privada. El passat 29 de setembre, els Mossos van rebre l’avís de la central d’alarmes que quatre persones, amb eines, escales i un compressor havien accedit a l’interior del recinte.Diversos agents van comprovar que s’estaven enduent fluorita a més de cinc metres d’alçada amb un compressor martell neumàtic i sense cap mena de seguretat. Els policies van aturar-los i els responsables tècnics de la pedrera van confirmar que no havien fet cas de les senyalitzacions, així com dels avisos per megafonia. Han calculat que el material extret tindria un valor al mercat de més de 1.000 euros i que s’utilitza per un ús decoratiu, per la creació de bijuteria i se li atribueix la propietat de protegir de les radiacions electromagnètiques.Les investigacions han descobert que el grup ja havia llogat maquinària per dur a terme aquest procediment en d’altres ocasions, cosa que “anava més enllà de l’afany de col·leccionisme” i, per tant, ha portat als Mossos a concloure que tenien una intenció econòmica.Entre els dies 22 i 29 d’octubre, i sota aquestes sospites, el Mossos van detenir les quatre persones. A més de l’explotació furtiva, també constitueix un delicte per activitat perillosa, ja que van provocar grans despreniments i suposaven un perill per la integritat física de les persones. Els Mossos mantenen la investigació oberta i no han descartat més detencions.

