Zapatero: «Cal un diàleg sobre Catalunya on es puguin plantejar totes les alternatives»

L’expresident espanyol pel PSOE, José Luís Rodriguez Zapatero, aposta pel diàleg sobre Catalunya, sense condicionants previs. Així ho ha expressat en una entrevista aquest diumenge a la Cadena Ser. “No hi ha alternativa per a la crisi que hem tingut a Catalunya que no sigui el diàleg. Ha de ser un diàleg obert i sencer”, ha dit Zapatero. I ha afegit: “Un diàleg que no cessi, on, òbviament, cadascú pugui plantejar totes les alternatives que hi ha”.Per a Zapatero, la recuperació de l’estabilitat i de la convivència a Catalunya vindrà de la mà d’aquells que “més apostin pel diàleg” a llarg termini.“S’ha de dialogar sempre fins a l’últim minut, fins a l’últim segon, amb l’adversari més increïblement difícil que puguis trobar en la política. Em produeix perplexitat, gairebé al·lèrgia, escolar determinats discursos actuals que condemnen el diàleg, que l’exclouen i que fins i tot el consideren un vici”, ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor