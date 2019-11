Investiguen una mort violenta al barri del Bon Pastor de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home aquest dissabte a la nit al districte de Sant Andreu de Barcelona, segons ha confirmat el cos en un comunicat. La policia va rebre l'avís a les 21.20 hores que s'havia trobat una persona morta a l'interior d'un domicili al barri de Bon Pastor.Un cop al lloc dels fets, els Mossos i el metge forense van certificar la mort violenta d'un home. Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima seria una persona d'edat avançada i va ser localitzada amb diverses ferides, que podrien ser d'arma blanca. No obstant això, no es descarta encara la hipòtesi d'una mort accidental.Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort.

