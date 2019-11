Detingut per atropellar mortalment un ciclista a Palafolls i fugir

Un ciclista de 52 anys va morir aquest dissabte al matí atropellat per un cotxe a la B-682 a Palafolls (Maresme). El conductor del cotxe va fugir del llocs dels fets sense socórrer la víctima, però va ser arrestat poc després a Blanes (Selva). El detingut, de 22 anys, va triplicar la taxa d'alcoholèmia i va donar positiu per cocaïna. Està acusat de tres delictes: homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues.Segons ha pogut confirmar l'ACN, els fets van passar pels voltant de les 06.30 hores del matí quan el ciclista, que anava amb una bicicleta elèctrica, circulava per la B-682 després de sortir de treballar a Malgrat de Mar. Un cotxe que anava en el mateix sentit el va envestir i va continuar sense ajudar-lo.Com a conseqüència de la topada, el turisme va patir desperfectes al capó, netejaparabrises i vidre principal. També va quedar totalment de color blanc, ja que la víctima portava a sobre una motxilla plena de làctics.El conductor havia de guiar el cotxe amb el cap per fora i és quan es va creuar amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el va acabar perseguint i fent-lo aturar a tocar del CAP de Blanes, on es va avisar la Policia Local. Aleshores, el va acabar arrestant i el va sotmetre a les proves de detecció d'alcohol i drogues. El detingut, veí de Blanes, ha passat a disposició judicial a Arenys de Mar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor