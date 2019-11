Foment del Treball distingeix el president de Seat com a l'empresari de l'any

Foment del Treball ha distingit el president de Seat, Luca de Meo, amb la Medalla d'Honor a l'Empresari de l'Any. El guardó li reconeix el lideratge de la companyia en un moment en què el sector de l'automoció està en plena transformació digital. A banda, la patronal catalana ha atorgat a títol pòstum la Medalla d'Honor a la Trajectòria Empresarial a Sebastià Salvadó, president del RACC durant trenta anys, i a Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona durant disset.Es lliuraran aquest dilluns en el marc de la dotzena edició dels premis anuals Carles Ferrer Salat, que distingeixen la tasca d'empreses i empresaris, en un acte a l'Hotel Sofia Barcelona.En l'àmbit de les empreses, els guardons premiaran aquest any l'empresa Torrons Vicens per la tasca de compromís social; Schneider Electric Espanya, companyia líder en la transformació digital de l'administració energètica i l'automatització, per l'aposta en innovació; Celsa Group, una de les indústries siderúrgiques europees líders en productes llargs d'acer, per la responsabilitat amb el medi ambient; Castañer, una de les empreses principals de l'Estat en el sector del calçat artesanal, per l'estratègia d'internacionalització; Nestlé per les polítiques d'igualtat i Byhours com a Pime de l'any.També cal destacar que Byhours és una plataforma online que permet reservar estades de curta durada en més de 3.000 hotels arreu del món, en paquets de 3, 6 i 12 hores. Precisament, Foment premia l'aposta per la flexibilització en un sector fins ara "molt cenyit a les seves normes i operatives tradicionals".Pel que fa a Luca de Meo, la patronal també ha volgut premiar la visió estratègica del màxim responsable de Seat alhora de transformar el vehicle amb un nou concepte de mobilitat, connectivitat i innovació creativa. També se li reconeix l'objectiu d'haver col·locat Seat "com una de les marques que més creix a Europa" i com a companyia líder de vendes a Espanya.L'empresa va vendre 518.000 vehicles el 2018 i va obtenir un benefici de 294 milions d'euros, el més alt de la trajectòria de la marca. Seat aporta un 0,8% al PIB de l'Estat i representa pràcticament el 3% del conjunt de les exportacions, segons indiquen des de Foment.Sobre Sebastià Salvadó Foment subratlla que durant els 30 anys al capdavant del RACC va convertir el club d'automobilistes en una entitat de serveis i famílies, i va passar de 85.000 socis a 811.000.I en referència a Miquel Vall, se'n destaca, com Salvadó a títol pòstum, la "responsabilitat" i l'actitud "dialogant" com a president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona durant 17 anys.A través d'aquests premis Foment del Treball vol reconèixer i agrair l'esforç i la determinació de destacades personalitats pel seu compromís amb el desenvolupament social i empresarial. I per enfortir el caràcter social de la iniciativa, per primera la patronal recollirà fons que es destinaran a la Fundació Oncolliga.

