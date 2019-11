​Gonzalo Boye: «Torra no serà condemnat»

Gonzalo Boye, advocat del president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que el màxim dirigent català no serà condemnat per desobediència en no voler retirar una pancarta de suport als presos polítics . En aquests termes s’ha expressat en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio , en la qual ha indicat que “surt a guanyar” i que, si comptés que Torra seria inhabilitat, no valdria la pena plantar batalla en el judici.Pel que fa al calendari, Boye ha assegurat que la sentència sobre la pancarta del llaç groc que es jutja demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pot arribar en tan sols quinze dies. En cas que sigui inhabilitat i es decideixi anar al Tribunal Suprem per recórrer, l’advocat ha remarcat que, per calendari, només podria concretar-se a partir del juny.La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té previst jutjar aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència, o subsidiàriament un de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta amb un llaç groc i a favor dels polítics presos del balcó del Palau de la Generalitat arran de la convocatòria d'eleccions generals el març passat. La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular, exercida per Vox, demana dos anys d'inhabilitació. És el primer cop des del restabliment de la democràcia que un president de la Generalitat en actiu serà jutjat.Torra serà jutjat per no haver atès l'ordre de la JEC de retirar de la façana de la Generalitat la pancarta en suport als "presos i exiliats" amb un llaç groc en període electoral. Després d'un estira i arronsa, Torra va canviar la pancarta per una altra amb un llaç blanc, en comptes de groc, i posteriorment es va posar una pancarta en favor de la llibertat d'expressió.

