VÍDEO El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, rebut amb llaços grocs a Eslovènia

💬 Thank you @MladiForum for being brave and not bending the pressures. You have shown what politics is about: dialogue, democracy and freedom. pic.twitter.com/wIJmf87l0l — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) November 16, 2019

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha demanat als socialdemòcrates eslovens que parlin amb el PSOE i les joventuts socialistes a Espanya per saber "quin és el problema amb el diàleg" i fer que deixin de "fer-se mal a ells mateixos, a les seves idees i als seus principis".Així, durant la seva intervenció al fòrum jove dels socialdemòcrates d'Eslovènia, Bosch s'hi ha dirigit perquè són "políticament propers" i ha confiat que els escoltaran, de manera que ha demanat "ajuda" perquè el PSOE accepti una la taula de diàleg i negociació per resoldre el conflicte a Catalunya. A més, ha afegit que la via de la repressió i la política de "revenja i càstig" no és "acceptable" i "no és decent en un terreny moral".Durant el fòrum a Eslovènia, al que a banda de l'eurodiputat Milan Brglez també ha assistit la secretària d'Estat de Justícia d'Eslovènia, Dominika Švarc, Bosch ha insistit en el diàleg com a la "manera correcta" de solucionar el conflicte polític i ha argumentat que és "la via europea". A més, ha explicat que no demana en cap cas que els eslovens es posicionin sobre la república catalana, sinó que ho facin sobre la necessitat de resoldre la situació "de manera cívica, pacífica i democràtica", que recorda que són els valors de la UE.El conseller d'Acció Exterior, que ha estat rebut a una sala decorada amb llaços grocs, ha advertit que el Govern "no es pot rendir" en la defensa de la democràcia i per això ha reafirmat el seu compromís amb el dret a decidir. "No imposem res a ningú; si us diuen això, negueu-ho, només volem parlar per veure com la gent pot decidir el seu futur", ha resumit Bosch.Així, ha acusat el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, de no acceptar una taula de diàleg perquè "no tenen cap alternativa" a la proposta catalana d'un referèndum. També ha recordat que Sánchez "no agafa ni el telèfon" al president de la Generalitat, Quim Torra, i s'ha queixat que aquesta "no és manera de gestionar el problema".Bosch, a més, durant la seva intervenció s'ha referit breument a la situació de governabilitat a Espanya i ha recordat que la investidura de Sánchez pot dependre dels vots dels republicans. "S'obre una finestra d'esperança", ha explicat Bosch, que ha avançat que aquest context pot ser de "progrés" i es poden "corregir coses".La intervenció de Bosch al fòrum de les joventuts dels socialistes eslovens ha estat precedida per la dimissió en bloc de la cúpula de l'organització, encapçalada per Andrej Omerzel. Segons van explicar en un comunicat, la direcció de les joventuts del SD van rebre pressions per haver convidat Bosch en un fòrum i, en declaracions a l'ACN, Omerzel va concretar que havia rebut "moltes trucades de membres del Parlament Europeu, d'eurodiputats espanyols".La secretària d'Estat de Justícia i l'eurodiputat Brglez han volgut assistir al fòrum jove. Abans de les intervencions, han estat conversant amb Bosch i Brglez també hi ha intervingut.Amb la participació al Mladi forum (fòrum jove), el conseller ha segellat un viatge oficial a Croàcia i Eslovènia durant el qual s'ha reunit amb dirigents polítics dels dos països, acompanyat pel delegat del Govern als Balcans, Eric Hauck.A Croàcia, Bosch s'ha trobat amb l'expresident Stjepan Mesic, que li ha traslladat la voluntat d'impulsar un comitè de suport als líders independentistes catalans condemnats per l'1-O que aglutini personalitats polítiques i socials del país balcànic. La iniciativa de Mesic s'inspira en el comitè eslovè que es va formalitzar a l'octubre i que lidera l'expresident Milan Kucan.Bosch també s'ha trobat amb Kucan, que una vegada més s'ha posicionat públicament sobre el conflicte català per demanar a un eventual govern de Pedro Sánchez una "actitud més democràtica" sobre Catalunya que la que va esgrimir en campanya. El que va ser el primer president de l'Eslovènia independent ha reclamat diàleg i "mitjans polítics", i no "repressió", per "solucionar la qüestió catalana.

