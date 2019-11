​Maragall creu que cal «un vot conjunt» de les forces independentistes a la investidura de Sánchez

"Ho tinc claríssim i ERC ho té claríssim: la nostra posició és no a Sánchez" @ernestmaragall #FAQSbewaterTV3 ▶️ https://t.co/nrqDfCqBGR pic.twitter.com/xpWqsCg7de — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) November 16, 2019

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall ha apostat perquè el dia de la investidura de Pedro Sánchez hi hagi "un vot conjunt, compartit i coincident" de totes les forces independentistes al Congrés. En una entrevista al FAQs , Maragall ha explicat que s'hauria de buscar vot unitari com a mostra de la unitat estratègica perquè tothom "vagi amb el mateix criteri". Així, Maragall ha assenyalat que ara mateix tant ERC, com JxCat, com la CUP "estan alineats en el 'no'" i ho ha valorat com "un punt de partida positiu de la unitat estratègica".Pel que fa al sentit del vot, Maragall ha reconegut que en última instància acabaran sent els mateixos òrgans de decisió dels partits qui decidiran el vot a la investidura, encara que ha considerat important que es parli amb totes les forces abans.A més, ha recordat que estan treballant bilateralment amb JxCat i amb la CUP per abordar qüestions com el sentit conjunt del vot. Així, ha assegurat que el moment polític actual és "més exigent" amb la unitat i ha avançat que si no s'acaba aconseguint els partits "en seran els responsables".En relació al preacord entre PSOE i Unides Podem, Maragall s'ha mostrat "sorprès" que la formació de Pablo Iglesias "pacti amb algú que vol controlar l'educació i TV3" però ha demanat als comuns que actuïn "en coherència" amb el seu discurs a Catalunya.

