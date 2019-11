Mor un home de 64 anys mentre podava un pi al Garraf

Un home de 64 anys ha mort aquest dissabte al migdia mentre treballava en una finca particular a Olivella (el Garraf). La víctima, que era treballador d'una empresa de materials per a la construcció, ha patit una caiguda quan estava podant un pi cap a dos quarts de tres del migdia.Agents dels Mossos de la comissaria de Vilanova han rebut un avís i s'hi ha desplaçat tres dotacions del cos de policies i cinc de Bombers, així com personal del SEM, que han certificat la mort del treballador. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Vilanova ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia número 5.

