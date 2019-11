Unes 800 persones s'han presentant a les proves de la borsa de substitucions de TV3

Unes 800 persones han participat en les proves de selecció per accedir a les places de substitucions a TV3 que s'han fet aquest dissabte a la UPC Diagonal. Inicialment havien estat uns 1.600 aspirants, però pel camí han anat caient. Molts dels aspirants que han anat a fer l'examen ja estan treballant a TV3, com és el cas de la presentadora Xantal Llavina, que ha participat en nombrosos programes de la cadena.L'oferta es va publicar a l'estiu d'aquest 2019, i el plaç per inscriure's-hi acabava el 23 de juliol. L'examen constava d'un test d'actualitat, així com d'una prova sobre llenguatge audiovisual i de redacció. També era necessari acreditar que es tenien coneixements dels nivells C2 catala i B2 d'anglès.

