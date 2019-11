Els Bombers rescaten el cos trobat a la llera del Francolí

Després de més de quatre hores, els Bombers de la Generalitat han anunciat que finalment han pogut rescatar el cos trobat aquest dissabte al matí a la llera del riu Francolí, a Montblanc. Les despulles s'han localitzat a la llera del riu Francolí a l'altura de Montblanc, on els equips encara no hi havien buscat. Ha estat un gos de la policia que e ha assenyalat el punt.Per la seva banda, els Mossos ja han començat el procés d'identificació del cadàver per poder comprovar si es tracta d'una de les tres persones que encara queden desaparegudes dels aiguats del 23 d'octubre a la zona.Els tres desapareguts, i encara no localitzats, pels aiguats del 22 d'octubre són una dona de 69 anys que estava dins d'un bungalou a Vilaverd que es va endur l'aigua que baixava pel riu Francolí; el segon ocupant d'un vehicle que va desaparèixer al pont de l'Espluga de Francolí, i un camioner belga.A banda, la llevantada va deixar un total de quatre víctimes confirmades: la primera víctima va ser un home d'Arenys de Munt que es va endur la riera del municipi. El cos el van trobar a la platja de Caldes d'Estrac. Al Port de Tarragona es va trobar el cos d'un dels dos ocupants del vehicle arrossegat pel riu. També es va localitzar el cos sense vida de l'altre home que estava dins del bungalou de Vilaverd, que és fill de la dona que continua desapareguda.Finalment, els equips de recerca també van localitzar el cos sense vida d'un sense sostre a la Pobla de Mafumet, que va morir arrossegat per l'aigua i que no constava com a denunciat.

