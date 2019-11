Buch destaca que Catalunya té «sort de tenir un cos de Mossos d'Esquadra tan professional»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha destacat que Catalunya té "una gran sort de tenir un cos de Mossos d'Esquadra tan professional", segons ha informat el departament en un comunicat.El conseller, que ha assistit aquest dissabte a la jornada de portes obertes del complex central de Mossos d'Esquadra a Sabadell, ha afirmat que la jornada ha coincidit amb la publicació de les dades del CEO , "que reafirmen que el cos de Mossos és la segona institució més ben valorada pels ciutadans". En l'estudi, el cos policial és una de les quatre úniques institucions que reben un aprovat pels ciutadans amb una nota de 6,18 sobre 10, i la segona més ben valorada per darrere de les universitats (8,84)."Els Mossos han de vetllar per la seguretat dels catalans i catalanes i perquè tots els drets fonamentals dels ciutadans es puguin exercir amb absoluta normalitat", ha assenyalat Buch.El conseller també ha valorat positivament l'organització de les portes obertes que "permet a la societat conèixer que els Mossos d'Esquadra no són només la policia que es veu al carrer, sinó que hi ha una infinitat de persones que vetllen per la seguretat", ha defensat.

