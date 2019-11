Intenta escapar d'un control policial i acaba en un camí sense sortida

Encallat a un camí sense sortida. Així ha acabat aquest conductor que, en un intent per no perdre punts del carnet, ha intentat esquivar el control policial a la BV-5303, que va de Tona a Seva (Osona).Els fets han tingut lloc aquest dissabte tarda, i tal com explica el Servei Català de Trànsit, el cotxe s'ha perdut mentre intentava escapar de la vigilància policial.

