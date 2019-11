Griezmann se solidaritza amb la vaga de les futbolistes

A las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 16, 2019

El davanter del Barça Antoine Griezmann s'ha solidaritzat amb la vaga que han convocat les futbolistes arreu de l'Estat per aquest cap de setmana. En un tuit fet des del seu perfil, ha mostrat el seu suport de cara a les reclamacions de les jugadores professionals , que demanen la regularització de les seves condicions laborals, entre elles, l'establiment d'un salari mínim.Aquesta es tracta de la priemra vaga que hi ha en el món del fútbol femení i compta amb el suport d'altres sindicats com el FIFPro (el sindicat mundial de futbolistes)

