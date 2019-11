Iceta, únic candidat a primer secretari del PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, és l'únic candidat a renovar en el càrrec, i serà ratificat el 14 de desembre pels 1.200 delegats de la formació, que estan sent elegits per les agrupacions i comissions sectorials, en el 14è Congrés del PSC al Palau de Congressos de Catalunya.En un comunicat aquest dissabte, el partit ha informat que Iceta ha estat proclamat únic candidat després d'haver comprovat la documentació i haver validat els 150 preavals necessaris, entregats en el termini establert en la convocatòria.Com que només s'ha proclamat una candidatura, el PSC no celebrarà jornada de votació d'eleccions primàries, prevista en el seu reglament en cas que hi hagi més d'una candidatura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor