Els comuns faran una consulta a les bases sobre el preacord amb PSOE

El portaveu de CatComú i diputat d'En Comú Podem (ECP) al Congrés, Joan Mena, ha anunciat aquest dissabte que faran una consulta interna per saber si els seus inscrits donen suport al preacord de govern al qual han arribat aquesta setmana Unides Podem i el PSOE.Si no s'ha de fer cap ajustament tècnic, segons ha explicat Mena, la consulta tindrà lloc entre els dies 21 i 24 de novembre, de manera que es preveu que el dilluns 25 podran publicar-ne el resultat. A més, també ha valorat positivament el preacord, i ha afegit que "el que ja era una necessitat després de les eleccions del 28 d'abril, després de les del 10 de novembre, és una obligació per a les forces d'esquerra".En aquest sentit, també ha valorat el text signat pel PSOE i Podem com una eina per frenar la dreta i la ultradreta: "La millor manera de combatre les seves polítiques és a través de mesures socials i fomentar el diàleg per superar el bloqueig polític".Mena ha destacat que ara la prioritat dels comuns és trobar els suports necessaris per poder tirar endavant la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, després del pacte entre totes dues formacions: "Volem atreure les forces que aposten per la millora de les condicions de vida dels treballadors i pel diàleg".Pel que fa al procés independentista, ha celebrat que el preacord inclogui la paraula 'diàleg' , i ha considerat una bona notícia que un futur govern aposti per aquesta solució: "Estem disposats a omplir aquest diàleg de contingut".Per al portaveu dels comuns, aquest compromís pel diàleg és el punt de partida per donar una resposta a la situació catalana, i ha assegurat que els partits independentistes haurien de rebre-ho bé, perquè "la majoria dels catalans volen una sortida dialogada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor