El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans desconvoca la vaga indefinida a les universitats

➡️ Des del @SEPC_nacional desconvoquem la #VagaIndefinida.



👉🏿 Cinc setmanes de #RevoltaPopular

👉🏽 Victòries a les universitats

👉🏾 Portem la revolta als centres



🗣️ Tornem a les nostres aules per fer-les espais crítics amb el context social. pic.twitter.com/JlzwfQe20o — SEPC (@SEPC_nacional) November 16, 2019

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha desconvocat la vaga indefinida a les universitats que va iniciar el 29 d'octubre contra la sentència de l'1-O. En un comunicat difós a les xarxes socials, el SEPC considera que és hora de tornar als instituts i universitats, però adverteix també que no permetrà que els centres educatius "restin aïllats del context d'excepcionalitat" que viu Catalunya.El sindicat, en aquest sentit, demana continuar amb la "mobilització sostinguda" per estendre el conflicte "arreu del territori", i garanteix que serà "on toqui", desbordant les "forces d'ocupació". Recorda igualment que va aconseguir que els rectorats fessin públic un comunicat condemnant la sentència, malgrat que lamenta que el text "queda curt".

