Amnistia Internacional carrega contra la sentència de l'1-O i esborra el comunicat poc després

Hemos observado el juicio a los ex altos cargos catalanes y a los Jordis ante el Supremo. Estamos estudiando la sentencia, que es extensa y abarca tanto cuestiones de fondo como procesales, lo que exige un trabajo minucioso. No haremos valoraciones hasta haberlo finalizado. — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) October 14, 2019

"La condemna per sedició dels líders catalans Jordi Sànchez i Jordi Cuixart trepitja els seus drets a la llibertat d’expressió i reunió". Amb aquesta contundència s'havia expressat, en un comunicat. la secció suïssa d'Amnistia Internacional en relació a la sentència de l'1-O. Però per poc temps: el comunicat de condemna ha desaparegut aquest dissabte del lloc web d'Aministia a Suïssa, i només se'n poden llegir -a la memòria cau de Google- l'expressió que encapçala aquestes línies.El comunicat, segons informa Vilaweb , sostenia que la sentència es basa en una "definició vaga del delicte de sedició del codi penal espanyol" i en una "interpretació massa general i perillosa" d'aquesta mateixa definició. Hi afegia una valoració del conseller principal d’administració, dret i política d'Amnistia Internacional, igualment contundent: "El Tribunal Suprem ha interpretat la sedició massa àmpliament, cosa que comporta la criminalització d'actes legítims de protesta".L'efímer comunicat arriba tres dies abans que, el proper dimarts , Amnistia Internacional presenti les seves conclusions sobre la sentència, en roda de premsa a Barcelona 36 dies després que aquesta es fes pública. El dia de la publicació de la sentència, de fet, la secció espanyola de l'ONG, va assenyalar que estava "estudiant" la "complexa" sentència, i que no en faria valoracions fins acabar aquest estudi.

