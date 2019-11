Manuel Cruz proposa reformar el Senat per fer-lo una «cambra autèntica de representació territorial»

El president del Senat, Manuel Cruz, ha proposat aquest dissabte reconèixer la diversitat d'identitat, clarificar les competències i el finançament de les autonomies, i reformar el Senat per fer una cambra "autèntica" de representació territorial.Cruz ha fet aquestes declaracions al costat del líder del PSC, Miquel Iceta, que ha apuntat que hi ha una demanda de "democràcia i convivència", i ha opinat que la via federal pot solucionar-la: "És la forma política de fraternitat". El líder del PSC ha asseverat que el problema de Catalunya no passa per tenir més competències, sinó per garantir que les atribucions que ja té es puguin exercir "sense entrebancs".En aquesta línia, Iceta ha asseverat que el següent "repte" és aconseguir una participació "decisiva" de les autonomies en les polítiques del propi Estat. El també president del grup parlamentari PSC-Units aposta, doncs, per avançar en el terreny de formar un autogovern "més fort i sòlid" -no a partir de més competències sinó amb més garanties-, millorar el seu finançament i participar de les polítiques estatals.

