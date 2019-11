VÍDEO Dues persones escalen sense protecció la Torre Glòries de Barcelona

Dues persones han escalat aquest dissabte al migdia la Torre Glòries -anteroirment coneguda com a Torre Agbar- de Barcelona. Sense cap protecció, i sense que a hores d'ara es conegui si ho han fet per algun motiu reivindicatiu. Sí que han fet una acció molt concreta un cop dalt de la torre: s'han fet una selfie. Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut els escaladors espontanis un cop han baixat de l'edifici.L'acció ha sorprès els ciutadans que hi havia a la zona, i els bombers han situat un cordó de seguretat al voltant de la icònica edificació

