Picabaralla davant de l'estació de Sants: «Aquesta és la imatge que volen»

L'acció dels CDR per bloquejar l'estació de Sants aquest dissabte s'ha desenvolupat en to pacífic i sense cap incident de consideració. Però sí que hi ha hagut alguna picabaralla menor, com ara un enfrontament entre alguns manifestants amb un motorista que ha intentat passar a través del tall que estaven formant els activistes a l'exterior de l'estació.Alguns dels manifestants s'han encarat amb el motorista, li han tirat la moto a terra i li han pres les claus. "Així no guanyareu res", els ha acabat dient el motorista. Alguns dels concentrats kli han vingut a donar la raó: "Aquesta és la imatge que volen", han recriminat al grup que s'ha encarat amb el motorista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor