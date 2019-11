Sánchez diu que el seu govern enfortiria la cohesió territorial «des del diàleg i les lleis»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, defensa que el govern espanyol que proposen els socialistes amb Unides Podem enfortiria la cohesió territorial "des del diàleg i les lleis", i sense promoure la confrontació ni l'enfrontament entre ciutadans de l'Estat.En una carta a la militància aquest dissabte, Sánchez defensa el preacord entre PSOE i Unides Podem, i demana als socialistes que el 23 de novembre votin a favor per ratificar l'entesa. Tal com defensa el cap de files del partit, aquest preacord és "imprescindible" després del resultat del 10-N: "És l'únic camí real per evitar el bloqueig", sosté Sánchez.El secretari general del PSOE també apunta que per al seu partit era "condició indispensable" garantir un únic govern cohesionat, basat en la "lleialtat" i la "solidaritat governamental", "especialment en els assumptes econòmics i territorials capitals". A més, afegeix que per a Unides Podem era "crucial" participar del Consell de Ministres.

