VÍDEO Una dona, als antiavalots dels Mossos a Sants: «No em toqueu, mans avall!»

"A mi no em toqueu, mans avall". Així ha protestat una manifestant aquest dissabte a l'estació de Sants al binomi dels Mossos que l'estava desallotjant del recinte, en imatges captades perL'acció a l'estació, convocada pels CDR, ha congregat centenars de manifestants que han dificultat durant uns minuts l'accés a l'andana de l'AVE, però sense bloquejar completament l'estació.Els manifestants han estat desallotjats paulatinament pels Mossos fins a l'exterior de l'estació, a l'entrada de la plaça dels Països Catalans. Els agents han optat per expulsar-los un a un o en grups de dues o tres persones, i en poc més de 15 minuts han desallotjat tots els concentrats de dins de l'estació.En la immensa majoria de casos, s'han limitat a acompanyar els manifestants -un agent a cada banda- fins a la sortida, sense ni tocar-los. Hi ha hagut alguna excepció, com el cas d'una senyora gran que es negava a sortit, i ha acabat al terra a l'entrada de l'estació, entre crits dels manifestants contra la policia.

