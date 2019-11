Òmnium insta el govern espanyol a obrir una negociació bilateral amb Catalunya «sense vetos»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha instat aquest dissabte el govern espanyol a obrir una negociació bilateral "per parlar de tot sense renúncia". Gairebé una setmana després del 10-N i amb un preacord entre el PSOE i Unides Podem per formar govern, Mauri ha reclamat que s'obri una via de diàleg "sense vetos". En aquest sentit, ha defensat que es pugui parlar "de la llibertat dels presos polítics, la fi de la repressió i l'autodeterminació". "Això és el que demana la ciutadania mobilitzada", ha insistit remarcant que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència".







Preguntat per quina ha de ser la posició de les forces independentistes al Congrés de cara la investidura i la formació d'un govern espanyol, Mauri s'ha limitat a dir que des d'Òmnium sempre han reivindicat que es treballi per una estratègia unitària. "El que entendríem és que cal una resposta política que estigui a l'altura de les circumstàncies", ha dit.



Mauri ha fet aquestes declaracions abans de participar en un acte de l'entitat a la plaça d'Orfila, a Sant Andreu, en el marc d'una jornada en què Òmnium organitza una marató d'autoinculpacions, amb més de 50 parades informatives arreu del territori. "En tot cas, el que hi ha a l'Estat és un problema amb l'extrema dreta", ha dit, lamentant també que Madrid es "negui" a dialogar amb les institucions catalanes.

