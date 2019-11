Els CDR protesten a l'estació de Sants sense bloquejar-la

Activistes convocats pels CDR han dut a terme aquest dissabte una nova acció de protesta a Barcelona, aquest cop, a l'estació de Sants. La mobilització, convocada 24 hores abans amb l'objectiu de dur a terme un "bloqueig total" de la ciutat, ha congregat centenars de manifestants des de quarts de dotze. Dues hores després, quan el vestíbul recuperava la normalitat, no havien aconseguit bloquejar completament l'accés de passatgers ni a l'estació ni a l'objectiu principal de l'acció: les andanes de l'AVE.Els CDR, que el dia anterior havien convocat a 9 estacions de Rodalies de Barcelona, han cridat a les 11 en punt a dirigir-se a Sants. "Comencem bloquejant el vestíbul d'entrada a l'AVE", havien assenyalat en un missatge a les xarxes. Minuts després, prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat davant aquest mateix vestíbul, on s'han trobat amb un ampli dispositiu d'agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola. De mica en mica ha anat arribant gent, en cap cas suficient per a fer un bloqueig de les instal·lacions.Els manifestants, això sí, n’han dificultat l'accés durant força minuts. Han estat desallotjats progressivament pels Mossos fins a l'entrada de la plaça dels Països Catalans. Els agents han optat per expulsar-los un a un o en grups de dues o tres persones, i en poc més de 30 minuts han desallotjat tots els concentrats de dins de l'estació.En la immensa majoria de casos, s'han limitat a acompanyar els manifestants -un agent a cada banda- fins a la sortida, sense ni tocar-los. Hi ha hagut alguna excepció, com el cas d'una senyora gran que es negava a sortir, i ha acabat per terra a l'entrada de l'estació, entre crits dels manifestants contra la policia. El gruix de concentrats s’ha aplegat a l’exterior del recinte -fortament blindat-,on s’hi han estat fins ben entrat el migdia.

