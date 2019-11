☝️La Convenció Fundacional de Primàries Catalunya aprova convertir-se en un moviment d’àmbit nacional supramunicipal per àmplia majoria #laforçadelagent 🚀 pic.twitter.com/FUeWwWAfL0 — PrimàriesCatalunya (@PrimariesCat) November 16, 2019

Primàries acaba de decidir a la seva convenció fundacional oberta que ens presentem a les catalanes.



Una opció oberta a tothom, independentista, i radicalment democràtica, llistes obertes, i transversalitat ideològica. pic.twitter.com/u4Yo2StflC — Jordi Graupera (@JordiGraupera) November 16, 2019



I Convenció de @PrimariesCat , hem aprovat impulsar un instrument transparent i democràtic en l’objectiu ‘d’assolir una majoria democràtica a les institucions catalanes per implementar la independència tot facilitant la unitat a través de llistes obertes’ pic.twitter.com/NQPtGmq1jy — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) November 16, 2019

Primàries fa el pas per presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya. La formació, que va impulsar l'ANC per les municipals de maig de 2019 i que no va aconseguir la representació esperada, ha decidit aquest dissabte, en la convenció fundacional que s'ha celebrat a Barcelona, no tancar-se a presentar-se a unes eleccions al Parlament.Els seus postulats són molt crítics amb la resta de formacions independentistes, singularment amb JxCat i ERC. El que fins ara ha estat la seva cara més visible, el filòsof i articulista Jordi Graupera, que va ser-ne el candidat a l'Ajuntament de Barcelona i ara defensa obertament presentar-se al Parlament, ha assegurat després de la votació que l'opció és "oberta a tothom, independentista, i radicalment democràtica, llistes obertes, i transversalitat ideològica".Demòcrates, que també està dins al moviment i que a les darreres eleccions catalanes es va presentar amb ERC, és més prudent sobre la possibilitat de concórrer a les eleccions al Parlament com a Primàries. La plataforma sorgida de l'ANC també va acordar presentar-se a les eleccions espanyoles del 10-N, però finalment no va poder fer-ho en no aconseguir els gairebé 5.000 avals ciutadans que eren necessaris.

