Els Mossos identifiquen els acampats de la plaça Universitat de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona a primera hora d'aquest dissabte i n'han identificat un total de 117 que continuen acampades a la plaça Universitat de Barcelona, 18 dies després que es convoqués la mobilització amb caràcter indefinit.Segons ha informat el cos policial, les identificacions es deuen al fet que es tracta d'una concentració no comunicada i suposa ocupar l'espai públic. Fins ara, però, no havien dut a terme cap identificació sistemàtica com la d'aquest dissabte. Pel que fa a la detenció, els Mossos han explicat que es tracta d'una persona que tenia un requeriment judicial.La concentració a la plaça Universitat va reduir-se dràsticament ara fa justament una setmana, durant la jornada de reflexió del 10-N, quan una part dels acampats va decidir aixecar la protesta per fer-la "arribar a tot Catalunya". Els activistes que continuen acampats van acusar els partidaris de desconvocar-la -que identificaven amb Arran i les JERC de dur a terme un "boicot electoralista"Els agents s'han endut a més una trentena de tanques i un lavabo mòbil, cosa que coincideix amb la denúncia d'una empresa constructora aquesta setmana per la desaparició d'aquest material.En un tuit que ha recollit Europa Press, els acampats han dit que dues patrulles han entrat a la plaça "cap a les 06.45".

