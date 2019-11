L'acció dels CDR a Sants, al minut

13:48 El CDR desconvoca el bloqueig a l'Estació de Sants. El col·lectiu assegura que s'ha aconseguit visibilitzar el col·lapse i la repressió dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. "Persistirem cada fins arribar a la República", asseguren. 🔴 DESCONVOQUEM! 🔴



❌ Hem fet un #BloqueigTotal a l'artèria de Renfe a #Barcelona.



👉 Hem visibilitzat el #BloqueigTotal del @Govern reprimint amb @Mossos i @Policia la protesta no violenta.



✊ Persistirem cada dia fins arribar a la #República!#RevoltaPopular 🔥#CDRenXarxa — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) November 16, 2019

12:40 VÍDEO Ja no queda cap manifestant al vestíbul de Sants. Mossos i policia nacional espanyola l'han desallotjat en poc menys d'una hora. Segons fonts de Renfe, no s'ha registrat cap retard en trens, ni a Rodalies ni AVE. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/N2c76zBYZD pic.twitter.com/FMRPcQq2Ih — NacióDigital (@naciodigital) November 16, 2019

12:32 Alguns manifestants abandonen l’estació de Sants cridant «llibertat, presos polítics». A l’exterior, on hi ha la majoria de concentrats, els reben amb aplaudiments. La policia els va traient sense incidents. El bloqueig comença a remetre.

12:11 Els agents de policia acompanyen els manifestants fora de l'estació de Sants. Els concentrats marxen pel seu propi peu i sense incidents.

12:05 VÍDEO La policia arrossega una manifestant per treure-la de Sants. Moments de tensió a l'estació. La dona ha acabat pel terra. https://t.co/uN4l3S3AJY pic.twitter.com/s4m9WI5mYF — NacióDigital (@naciodigital) November 16, 2019

11:43 Els Mossos d'Esquadra reforcen el cordó que blinda l’estació de Sants. Acaben d’arribar cinc furgonetes més d’antiavalots. Hi ha manifestants al vestíbul però, de moment, no hi ha bloqueig.

11:43 VÍDEO Mitja dotzena de furgonetes dels Mossos i mitja dotzena més de la policia espanyola blinden Sants per la plaça Països Catalans. Aquí, una cinquantena de manifestants s'apleguen a les portes. Normalitat de les instal·lacions. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/uN4l3S3AJY pic.twitter.com/rQI30ImXDO — NacióDigital (@naciodigital) November 16, 2019

11:28 VÍDEO Tallats els accessos al vestíbul de l’Estació de Sants des del metro després de la crida al bloqueig que ha fet el CDR. VÍDEO Tallats els accessos al vestíbul de l’Estació de Sants des del metro després de la crida al bloqueig que ha fet el @CDRCatOficial; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/uN4l3S3AJY pic.twitter.com/07btkW8VcC — NacióDigital (@naciodigital) November 16, 2019

11:15 Demanen que la gent hi vagi en Rodalies des de les nou estacions de Barcelona on s'havia convocat inicialment. Es pretén col·lapsar el vestíbul de l'edifici.

23:28 La Xènia, la Paula i l'Andrea, celebren que han estat alliberades de la presó.

La @XeniaLlibertat la @paula_absolucio i @AndreaLlibertat

Sobren les paraules... pic.twitter.com/9aMCc2sgMi — XÈNIA ABSOLUCIÓ (@XeniaLlibertat) November 15, 2019

22:14 Els cinc exmembres de la Sindicatura Electoral de l'1-O ja tenen data pel seu judici: 27, 28 i 29 d'abril del 2020. Se'ls acusa de desobediència i usurpació de funcions.

20:53 EN DIRECTE Un grup d’acampats de plaça Universitat se suma al tall de la Meridiana, on ja s’aplega prop d’un miler de persones; Informa @JordiVelerthttps://t.co/zVqY7Wtzsw pic.twitter.com/lDoQUBgFRR — NacióDigital (@naciodigital) November 15, 2019

20:26 EN DIRECTE Uns manifestants porten lletres que formen la paraula “llibertat” al tall de la Meridiana. Agents dels Mossos han advertit que el tall no està autoritzat i pot tenir conseqüències penals; Informa @JordiVelert https://t.co/zVqY7Wtzsw pic.twitter.com/UTaJr1WURi — NacióDigital (@naciodigital) November 15, 2019

20:25 EN DIRECTE Mig miler de persones tallen la Meridiana com porten fent cada nit des de fa 33 dies; Informa @JordiVelert https://t.co/zVqY7Wtzsw pic.twitter.com/yk279uFGZw — NacióDigital (@naciodigital) November 15, 2019

09:36 Comín i Puig ja són als jutjats de Bèlgica i demanaran que s'ajorni la vista de les seves respectives euroordres. La defensa vol que s'unifiqui el calendari amb el cas de Puigdemont, que ja té una audiència prevista pel 16 de desembre.

22:40 La manifestació dels CDR acaba amb una barricada en flames i diversos identificatshttps://t.co/YoPZYMf5li pic.twitter.com/172sb99xg5 — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2019

20:55 EN DIRECTE Nou vespre de talls en artèries importants de Barcelona https://t.co/zVqY7Wtzsw https://t.co/Bbv5ziOIdn — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2019

16:23 L'organització de l'esquerra independentista Arran, convoca una manifestació a les 19:30 d'aquesta tarda per commemorar un mes de la sentència del procés.

🔴 Un mes de la #SentènciaProcés, un mes de #RevoltaCatalana. Avui tornem a sortir als carrers, contra la repressió, la brutalitat policial i per exigir #LlibertatPresesPolítiques! 💫 pic.twitter.com/L0GSjqEQg9 — Arran #NoClaudiquem (@Arran_jovent) November 14, 2019

16:14 La justícia escocesa deixa en llibertat l'exconsellera Clara Ponsatí sense retirar-li el passaport. El 12 desembre haurà de tornar a comparèixer.

13:16 Mireia Vehí, diputada de la CUP al Congrés,proposa una resposta conjunta a ERC, JxCat, En Comú Podem i les altres forces sobiranistes de l’Estat per bloquejar la investidura de Pedro Sánchez perquè l’acord amb Unides Podem no parla d’autodeterminació ni de repressió.

13:09 @albertbotran, a la roda de premsa de valoració dels resultats de la @cupnacional, critica les referències a Catalunya de l’acord PSOE-Podem: “Fa vergonya que En Comú Podem subscrigui que hi ha un problema de convivència”: Informa @JordiVelerthttps://t.co/zVqY7Wtzsw pic.twitter.com/Zg7d8IqASW — NacióDigital (@naciodigital) November 14, 2019

12:42 Ponsatí s'entrega a la policia escocesa abans de comparèixer per l'euroordre. L'exconsellera d'Ensenyament ha arribat al migdia a una comissaria d'Edimburg i després compareixerà davant dels tribunals .

09:40 A hores d'ara, no hi ha cap carretera tallada. Podeu consultar aquí l'estat del trànsit en directe.

08:52 Aturades a l'AP-7 a Salt perquè encara es fan tasques de neteja en alguns carrils. També es regula el trànsit a Sant Julià de Ramis i a Riudellots de la Selva.

08:30 La vicepresidenta de l'Eurocambra Heidi Hautala defensa que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat serà una "lliçó molt útil per al Parlament". En una entrevista a l'ACN, Hautala assegura que si el TJUE dona la raó a Junqueras serà una "lliçó" també per als estats que "intenten condicionar i restringir l'adopció del mandat per part d'un membre electe" a través de "regulacions nacionals".

08:10 ÚLTIMA HORA Jordi Cuixart demana la nul·litat de la sentència pel «biaix polític» del Suprem. L'escrit presentat per Benet Salellas, advocat del president d'@omnium, assegura que el veredicte vulnera el dret de reunió i criminalitza la dissidència

08:05 RECULL DE PORTADES de la premsa de paper catalana i espanyola: «ERC i Bildu posen preu al seu vot decisiu: alliberar presos i independència», a «La Razón»

07:10 Bon dia ☀️🥐! Atrapats; llegeix «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre Sánchez i els independentistes (i la resta de claus del dia)

23:13 EN DIRECTE Un centenar de persones talla la C-25 a Folgueroles en els dos sentits de la marxa. Han muntat i incendiat una barricada. Per ara, no hi ha presència policial; imatges de @gutcab https://t.co/rgDhlZMdmD pic.twitter.com/jCMKqrnvni — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

20:48 VÍDEO Talls als principals accessos de Barcelona per segona jornada consecutiva. La Guàrdia Urbana informa d'afectacions a la Diagonal, la Meridiana i diversos punts de l'Eixample.

20:48 Tall de la C-25 i la C-17 a Gurb, a Osona. És un dels punts de la xarxa viària on les protestes són més habituals.

19:03 Què és la Segona Onada? El canal de Telegram ha aparegut aquest matí ha estat difós principalment pels CDR i no té res a veure amb el Tsunami Democràtic.

18:39 Els CDR criden a tallar els accessos a Barcelona en els mateixos punts d'ahir: la Diagonal a Maria Cristina, la Gran Via a Padilla i, per últim, la Meridiana. També hi ha convocat un tall a l'N-II a Sant Adrià de Besòs.

17:01 Interrompuda la circulació de l'AVE entre Girona i Figueres per "possible presència de persones" a la via. Está interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Figueres de forma cautelar por posible presencia de personas en la infraestructura. — INFOAdif (@InfoAdif) November 13, 2019

16:55 Aixecades les restriccions de pas de camions per l'N-II entre Fornells i la Jonquera per les protestes del Tsunami. La mesura és temporal per facilitar la mobilitat després de la "situació excepcional" que ha viscut la xarxa viària gironina.

16:10 Llibertat provisional per al camioner que va intentar atropellar un grup de manifestants a l'N-II a la Jonquera. Se l'acusa d'un delicte de conducció temerària i s'haurà de presentar als jutjats sempre que se'l requereixi.

14:23 S'han reobert dos carrils a l'AP-7 a Girona en sentit sud (tram de 4 carrils). Normalitzat el desviament obligatori del punt quilomètric 55. A la'N-230 a Pont Suec s'ha de circular a través d'un pas alternatiu per una manifestació.

14:14 Reobert el Port de la Bonaigua després que una barricada n'hagi tallat el trànsit. Durant un hora la circulació per la C-28 s'ha vist afectada.

13:54 La policia obri diligències contra 170 manifestants que han tallat l'AP-7 durant aquests tres dies de protesta convocats pel Tsunami Democràtic. Fins al moment, i a falta de sumar les darreres investigacions practicades aquest dimecres per el tall a l'altura de Salt, els agents han retirat 97 vehicles.

13:44 ÚLTIMA HORA: Una barricada de foc talla el Port de la Bonaigua https://t.co/lmcjuxektZ #pallars — Pallars Digital (@pallarsdigital) November 13, 2019

12:12 Una vintena de persones estan conceNtrades a la rotonda A-2 amb C-25. Tot i no haver-se produït talls, ja hi ha vuit furgons de la BRIMO.

12:36 Torrent critica que la investigació de la Fiscalia arribi mentre PSOE i Podem tanquen un acord suposadament progressista i reitera que per més requeriments que rebi continuarà defensant la llibertat d'expressió al Parlament.