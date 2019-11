Ximo Puig, partidari que Sánchez li agafi el telèfon a Torra: «S'ha de començar pel principi, per parlar»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mostrat partidari que el líder del PSOE i vencedor dels comicis el 10-N, Pedro Sánchez, agafi el telèfon al president de la Generalitat, Quim Torra. "Clar, sí, per suposat", ha assegurat aquest dissabte Puig als micròfons de Catalunya Ràdio. "S'ha de començar pel principi, per parlar", ha matisat el president valencià, que ha marcat però els límits de la Constitució i l'Estatut en aquest diàleg. "Fugir de la legalitat és fugir de la realitat", ha avisat Puig.En paral·lel, el president de la Generalitat Valenciana ha apostat clarament perquè el PSOE explori un acord amb ERC en detriment de Cs. "Jo crec que els electors ja han decidit i hi ha una majoria progressista en un escenari complicat, tot i que no és per tirar coets. I el que ha passat amb Cs és prou definitori", ha reflexionat en veu alta Puig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor