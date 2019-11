🛑 CONVOCATÒRIA #BloqueigTotal

⛔ #BloqueigTotal ⛔



❗ Ha arribat l'hora: TOTHOM A L'ESTACIÓ DE SANTS!



🚅 Comencem bloquejant el vestíbul d'entrada a l'AVE.



🚆 Recomanem arribar-hi en trens de Rodalies.



Aturem el cor ferroviari de #Barcelona!#RevoltaPopular 🔥#CDRenXarxa pic.twitter.com/IajjA308Zp — CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) November 16, 2019

Els Comitès de Defensa de la República criden a bloquejar el sistema ferroviari de Barcelona. El seu objectiu és fer un "bloqueig total" a la capital catalana aquest dissabte i han convocat a les 11h del matí a l'Estació de Sants de Barcelona.El col·lectiu apunta a un col·lapse del vestíbul de l'edifici. També demanen que la gent hi vagi en Rodalies des de les nou estacions de Barcelona on s'havia convocat inicialment.Desenes de manifestants han entrat a l'edifici, que ha quedat blindat pels Mossos d'Esquadra i la Policia Espanyola, que s'han desplegat amb furgonetes als exteriors per evitar que hi entri més gent. A l'interior, els agents han anat treient les persones que mobilitzades una per una.

