La Fiscalia veu en el «pilla-pilla» un delicte contra la integritat moral perquè les víctimes van ser «denigrades»

El fiscal responsable del judici contra l'anomenat projecte pilla-pilla considera que va produir-se un delicte contra la integritat moral i un contra la intimitat, perquè les víctimes van patir "un tracte totalment humiliant i denigrant" i van veure "com s'exposava la seva vida sexual". Ho ha assegurat en la darrera jornada del procés, que ha quedat vist per sentència aquest divendres als jutjats de Granollers.El representant del ministeri fiscal ha insistit que el projecte només pretenia "vexar homosexuals" i ha descartat que els acusats busquessin perseguir la pederàstia. També ha recordat que els afectats van patir episodis d'angoixa i que un fins hi tot va tenir pensaments de suïcidar-se. Els set acusats s'enfronten a penes d'entre dos i 21 anys de presó.En les seves conclusions, el fiscal responsable d'aquest cas, ha assenyalat que els tres atacs contra homosexuals que van produir-se entre novembre i desembre de 2013 i que s'han analitzat en aquest judici, són "constitutius d'un delicte contra la integritat moral per si sols" perquè els afectats van patir un tracte "totalment humiliant i denigrant".Assegura que el fet que aquestes cites es gravessin i difonguessin "de forma massiva" a través de les xarxes socials només "multiplica el delicte" . Per aquest motiu ha justificat que es demani un agreujant de responsabilitat civil.Alhora ha remarcat que arran dels fets aquestes tres persones van patir angoixa, es van sentir atemorides i perseguides: "Afirmen que van sentir-se com animals acorralats", ha apuntat el representant del ministeri fiscal, que ha insistit que una de les víctimes fins hi tot va tenir "pensaments suïcides".Així mateix, ha valorat que amb el judici ha quedat provat que també es va produir un delicte contra la intimitat, "afectant al nucli dur de la mateixa", perquè es van captar les dades personals de les víctimes amb vídeo i es va dur a terme una "difusió indiscriminada" d'aquestes. "Han explicat que van arribar a rebre centenars de trucades assetjant-los durant diversos dies, més de cinc i sis per hora", ha indicat.De la mateixa manera, ha apuntat que l'objectiu real d'aquest grup era "vexar homosexuals" i ha rebutjat que el grup volgués perseguir la pederàstia. "Ni un dels acusats era menor d'edat", ha destacat.L'advocada de l'acusació popular, Laia Serra, s'ha expressat en aquesta línia afirmant que ha quedat provat que "el pretext de la suposada caça de pederastes" no és real i que el projecte 'pilla-pilla' estava "carregat d'ideologia". Serra s'ha mostrat satisfeta amb el judici i ha posat en valor "l'acció coordinada" de la fiscalia i les defenses i les "optimes declaracions dels acusats".Les acusacions particulars, per la seva banda, han afegit que aquesta era una "banda organitzada" d'ideologia "neonazi" i amb una "estructura jeràrquica", el cap visible de la qual era el principal acusat, Mykola, un jove d'origen ucraïnès.El portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia, Tom Mansilla, ha celebrat que les acusacions hagin coincidit en posar en relleu "l'atac contra la integritat del col·lectiu" i ha dit que confien que la sentència sigui justa per evitar que es repeteixin situacions com aquesta.Pel que fa a les defenses, han demanat l'absolució dels acusats, en considerar que els fets no han quedat provats. "No se'ls està jutjant per un delicte d'oci, sinó per un contra la integritat moral i la intimitat", ha advertit el lletrat de Mykola, que ha definit els fets com "una estúpida creuada adolescent contra pedòfils". Ha defensat que les imatges es van enregistrar a al via pública i que les víctimes eren conscients que se les estava gravant.En jornada d'aquest divendres també ha declarat un membre del cos dels Mossos d'Esquadra especialitzat en grups extremistes que ha confirmat que existien similituds entre grups d'ultradeta com 'Occupy Pedofilya' i el projecte 'pilla-pilla'.L'agent ha confirmat que seguien el mateix modus operandi, contactant amb les víctimes a través de canals de contacte online per a persones homosexuals, citant-los i després acudint a la trobada en grup per assetjar la persona i gravar-la.També ha explicat que és habitual que aquestes bandes utilitzin simbologia neonazi encoberta, com ara el número 88 o el gest que es fa amb la mà consistent en unir el dit gros i l'índex i aixecar la resta.L'expert ha assenyalat que el principal acusat, Mykola, apareixia en diverses fotografies difoses a les xarxes socials fent aquest símbol.Així, ha detallat que la investigació va permetre a la policia detectar diversos perfils de Facebook d'aquest acusat i del projecte pilla-pilla, on es difonien els vídeos que s'enregistraven i es replicaven d'altres de similars.Aquest divendres també han passat per la sala de vistes els dos Mossos d'Esquadra que va intervenir després que es produís una de les trobades entre els membres del grup i una de les víctimes. "Ens van alertar perquè hi havia una baralla a la via pública", han indicat els agents que han assegurat que tots van explicar que s'havia gravat la cita però no va aparèixer la càmera ni la persona que havia enregistrat les imatges.Alhora han intervingut dos perits del cos policial, que han donat detalls sobre els comptes de Facebook a través dels quals es difonien aquests continguts i el compte de DK de Mykala, una xarxa social russa molt similar a Facebook que l'any 2016 estava entre les quinze pàgines més utilitzades a nivell mundial. Han apuntat que hi van identificar comentaris homòfobs i d'altres que elogiaven l'activitat de projectes 'pilla-pilla' que es feien en d'altres països. Alguns d'aquests comentaris eren posteriors a la data en què l'acusat va ser detingut.El judici contra el projecte pilla-pilla és el primer en què entitats a favor dels drets del col·lectiu LGTBI de tot l'Estat s'han unit en una acusació popular. Les penes que demana aquesta acusació són de 15 anys de presó pel líder del grup i el càmera que va enregistrar les agressions. El fiscal, demana 21 anys per aquests dos acusats i penes de sis i dos anys per la resta. Els delictes pels quals se'ls acusa són contra la integritat moral i la intimitat, amb els agreujants de discriminació per odi i abús de superioritat.El fiscal també demana indemnitzacions de 31.000 euros per a cadascuna de les tres víctimes, 6.000 euros pel delicte contra la integritat moral i 25.000 pels perjudicis morals derivats de la filmació de les imatges i la posterior difusió massiva per a les xarxes socials. L'acusació popular i les acusacions particulars demanen penes similars.

