L'impulsor de la pau a Colòmbia diu que «la presó no és la solució» i reclama cessions als partits

El facilitador de l'acord de pau que van firmar al 2016 el govern de Colòmbia i les FARC, Henry Acosta, ha dit que enviar a la presó als líders independentistes catalans no és la solució al conflicte entre Catalunya i Espanya.En una entrevista a l'ACN, Acosta ha remarcat la necessitat que les parts seguin a parlar a partir de "dos grans pilars" que van ser claus a Colòmbia: "credibilitat i confiança". Així mateix, ha afegit que en la negociació "han de cedir interessos" perquè fructifiqui i s'arribi a l'acord per poder viure en pau. Acosta ha estat a Mollerussa on ha rebut el Premi Ànima i ha avançat que en els propers mesos es reunirà amb dissidents de les FARC per traslladar-los la necessitat de desdir-se de l'aposta pel combat armat.Quan faltaven pocs dies que el govern colombià i les FARC firmessin l'acord de pau, un dels màxims responsables d'aquest acord, Henry Acosta, visitava Catalunya per fer campanya a favor de la pau al seu país.Era el 2016 i Acosta va ser rebut al Parlament per l'aleshores presidenta Carme Forcadell i també pel conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. Acosta ha afirmat amb rotunditat que "no hauria d'haver passat" que Forcadell i Romeva, així com la resta de consellers i líders socials, haguessin estat enviats a presó i condemnats pel referèndum de l'1-O. "Cal seure a parlar sense insistir en qui són els bons i qui els dolents", assenyala Acosta, que també recorda que tot i que "és complicadíssim" situacions així són "solucionables" tal com ha passat a Colòmbia.Segons Henry Acosta, cal tenir en compte "dos grans pilars" per seure a recolzar: "la credibilitat i la confiança". Igualment, també posa de manifest la necessitat de "cedir interessos" entre les dos parts per arribar a un acord que possibiliti "viure en pau i començar a treballar en el desenvolupament social i econòmic".En aquest sentit, Acosta també veu bé la possibilitat de buscar intermediaris que ajudin a arribar a l'acord entre Catalunya i Espanya, tal com va fer ell a Colòmbia i aposta per fixar una agenda per començar a resoldre la situació. Acosta està convençut que al final el diàleg entre les dos parts hi serà, perquè "si es fa a les males", com ara, "ningú ho aguantarà".Henry Acosta ha avançat a l'ACN que té previst reunir-se amb els comandaments que estan al càrrec d'algunes de les guerrilles més importants de dissidents de les FARC que encara aposten per la lluita armada i estan en contra de l'acord de pau. Ho farà després que l'hagi escrit un dels dissidents més importants que acompanya Iván Márquez, i Acosta ja ha demanat autorització al president de Colòmbia, Iván Duque, per poder-hi anar a conversar, "però no per ser facilitador".

