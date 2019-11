Alerten que l'auge de Vox pot provocar «un augment dels crims d'odi» contra les minories

La Xarxa Europea contra el Racisme (ENAR) alerta que l'ascens de Vox en les eleccions espanyoles del 10-N pot provocar "un augment dels crims d'odi" contra les minories. Així ho indica l'experta en drets humans i membre de l'organització Juliana Wahlgren, que defensa que hi ha un "vincle entre el discurs de l'odi i els crims d'odi" i avisa que a Europa cada cop hi ha més racisme.Al seu torn, l'acadèmic expert en extrema dreta Hans-Georg Betz atribueix l'auge de la ultradreta al sentiment de "pèrdua de privilegis" entre alguns sectors de la població, especialment els homes. Malgrat considerar "ridícul" culpar els els mitjans de comunicació de l'ascens de la ultradreta, Betz insta a informar sobre la "hipocresia" i el "menyspreu" d'aquests partits "en lloc de dir que són perillosos" o "feixistes"."És una tendència: els polítics diuen una cosa i la gent és la que és directament afectada per la violència", remarca Wahlgren sobre el "vincle entre el discurs de l'odi i els crims d'odi". "Els polítics estan normalitzant amb la seva posició de poder el racisme i la discriminació", denuncia Wahlgren, que no només creu que l'estan "normalitzant", sinó que també estan "empoderant" aquestes posicions davant la societat.En aquest sentit, l'experta en drets humans remarca que l'extrema dreta és "el grup més violent a Europa". "És el que ataca més gent, el que és més violent i el que ataca qualsevol persona", diu Wahlgren en denunciar que la ultradreta assenyali altres grups, com per exemple els musulmans, com a "violents".La "pèrdua de privilegis" dels homes, entre les causes de l'auge de la ultradreta.Per Betz, una de les principals causes de l'augment de l'extrema dreta és el sentiment de "pèrdua de privilegis" per part dels homes. "Hi ha una realitat: tenen més suport entre els homes que entre les dones", argument

