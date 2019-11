CatSalut endarrereix un mes el pagament del 70% de la factura de l'octubre als farmacèutics

CatSalut endarrerirà un mes el pagament del 70% de la factura de l'octubre als farmacèutics per "dificultats de tresoreria", segons ha informat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona aquest divendres al col·lectiu a través d'una circular interna.Així, el 5 de desembre, data en què s'hauria de fer efectiu el pagament –l'administració catalana paga la part que li pertoca dels medicaments dispensats a les farmàcies a dos mesos vista-, CatSalut abonarà el 30% del total, i la resta la pagarà el 5 de gener junt a la factura completa del novembre, de tal manera que es recuperaria la normalitat. Fonts del CatSalut han confirmat aquest fet a l'ACN i l'han qualificat de "situació puntual" que ve com a conseqüència dels "pressupostos prorrogats".La circular del Col·legi recorda als farmacèutics que en virtut d'un conveni amb una entitat bancària podrà anticipar l'import de la factura "tal com s'ha fet en altres ocasions".

