Els doctorands desocupen la seu de l'Agaur després d'aconseguir una reunió amb el Govern

Els doctorands que ocupaven des d'aquest dijous la seu de l'Agència de Gestió d'Ajuts d'Universitat i Recerca (Agaur) han desocupat l'edifici cap a les cinc de la tarda, després d'haver aconseguit la promesa d'una reunió amb alts càrrecs del Govern que s'ha de celebrar el dimarts a les quatre de la tarda.Està previst que a la trobada hi assisteixi la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón i, potser, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, o algun alt càrrec d'aquest departament en lloc seu. Els doctorands reclamaven, precisament, poder-se reunir amb interlocutors que tinguin poder per resoldre les seves reivindicacions laborals. Confien, així, que la reunió del dimarts pugui suposar una via de solució al conflicte.Vint i quatre hores després de començar l'acció reivindicativa, el grup de doctorands ha decidit abandonar la seu de l'Agaur. Des d'aquest dijous a les cinc de la tarda denunciaven amb aquesta acció el que consideren un incompliment de la legislació vigent en matèria de drets laborals dels treballadors docents i investigadors de les universitats catalanes.Els doctorands es queixen que cobren per sota de la llei i que les universitats catalanes i la Generalitat es passen la pilota en aquest tema per no aportar més finançament. En aquest sentit cal destacar que a la reunió prevista per al dimarts també hi ha hagut el compromís que hi assisteixin rectors universitaris.Al llarg del dia hi ha hagut negociacions per aconseguir desbloquejar una situació que ha impedit els treballadors de l'Agaur accedir als seus llocs de feina. Els doctorands han rebut la vista de la propietària de l'edifici, que ha preferit veure com evolucionava la situació abans de denunciar l'ocupació perquè desallotgessin els ocupants.Segons expliquen els protagonistes de l'acció, sí hi ha hagut un avís de desallotjament dels Mossos d'Esquadra, que finalment no s'ha arribat a executar.Els ocupants de la seu de l'Agaur han posat com a exemple de la precarietat que denuncien el cas dels 28 doctorands de la Universitat de Lleida (UdL) que aquest divendres s'han quedat sense contracte laboral després d'haver esgotat el tercer any pel qual havien estat contractats tot i no haver acabat la tesi. D'aquesta manera, es veuran obligats a continuar els seus projectes d'investigació cobrant de l'atur.Doctorands en Lluita UdL també ha denunciat la situació amb una concentració davant de l'edifici del Rectorat, que ha aplegat una desena de persones. El col·lectiu defensa que aquestes persones "tenen dret a un quart any per acabar la tesi", tal com preveu el Reial Decret 103/2019 aprovat per l'Estat al març. Per això, exigeixen que "es compleixi la llei" i critiquen que Govern i universitats "es passin la pilota" a l'hora d'atendre aquesta reivindicació.

